В Управлении Росгвардии по Республике Коми прошло заседание Оперативного штаба

В Сыктывкаре под руководством врио начальника Управления Росгвардии по Республике Коми полковника полиции Алексея Петренко состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению правопорядка в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города Сыктывкара.

В совещании приняли участие руководящий состав управления, начальники структурных подразделений, представители взаимодействующих органов исполнительной власти. В ходе собрания рассмотрены вопросы подготовки сил и средств территориального управления Росгвардии к участию в обеспечении общественной безопасности и правопорядка 12 июня 2023 года.

Участники мероприятия обсудили порядок взаимодействия в организации охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий.

«С целью координации действий подразделений ведомства, оперативного реагирования на возможные изменения обстановки в период проведения мероприятий будет организована работа группы контроля Оперативного штаба Управления. На случай ее осложнения будет создан резерв из числа сотрудников подразделений полиции специального назначения Управления», – отметил полковник полиции Алексей Петренко.

Также участникам были доведены дополнительные поручения для дальнейшей реализации и выполнения задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации. Как итог отмечается, что подразделения регионального управления Росгвардии готовы к обеспечению безопасности в период проведения на территории Республики Коми праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города Сыктывкара.