Ветеран юстиции вынес на страницы своей книги историю службы судебных приставов Коми края

В канун Дня России в Управлении ФССП России по Республике Коми произошло незаурядное событие — презентация книги генерал-лейтенанта юстиции в отставке, заслуженного юриста РФ Бориса Абрамовича Шенкмана «Министерству юстиции России 220 лет: становление, события, люди».

В документальном издании отражены значимые этапы развития органов юстиции в России и Коми крае, нормативные документы, регламентирующие их деятельность, опубликованы фотографии руководителей разных лет.

Значительная часть книги посвящена службе судебных приставов. Особенный интерес вызывает глава «К вопросу о первом судебном приставе Усть-Сысольского уезда». Исследовав архивные документы, газетные подшивки второй половины XIX века, автор делает вывод, противоречащий устоявшемуся мнению. Изыскания Б. А. Шенкмана дают все основания полагать, что «пионером службы» — в 1888 — 1895 годах — был губернский, затем коллежский секретарь Николай Бобров. А более известный выпускник Вологодской духовной семинарии Степан Клочков занял должность судебного пристава вслед за ним.

Презентация книги прошла в непринужденной обстановке. Б. А. Шенкман хорошо знаком с коллективом Управления и как бывший министр юстиции Республики Коми, при котором служба судебных приставов обретала современные очертания, и как бывший председатель Общественного совета. В завершение познавательного мероприятия автор подарил часть тиража с теплыми дарственными надписями сотрудникам, с которыми плодотворно сотрудничал многие годы.