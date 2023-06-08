Судебные приставы Коми передали посылки для участников СВО

В преддверии Дня России сотрудники Управления ФССП России по Республике Коми собрали гуманитарную помощь для российских военных, участвующих в специальной военной операции.

— Мы поддерживаем наших ребят и не сомневаемся в победе, — говорит главный судебный пристав региона Дмитрий Кручинкин. — В посылках то, что обязательно пригодится в полевых условиях.

В коробках — продукты, необходимые в обиходе вещи и сухой душ для личной гигиены, в производстве которого участвуют сотрудницы Управления и их друзья.

Сегодня посылки доставлены в отделение Общероссийского народного фронта в Республике Коми, которое формирует груз для отправки на передовую.