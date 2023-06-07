Судебные приставы Сыктывкара пополнили банк донорской крови

Судебные приставы по ОУПДС и судебные приставы-исполнители этим утром отправились не на работу: порядка 20 человек явились в Коми Республиканский центр крови.

Среди участников благотворительной акции активные доноры и новички. Но всем одинаково комфортно: сотрудники центра умеют создавать доброжелательную и расслабляющую атмосферу как на подготовительных этапах, так и в самом зале донации.

Мужчины и женщины сдали по 450 мл крови без ущерба для самочувствия. Справка, освобождающая от работы, не понадобилась никому: исполнив гражданский долг, судебные приставы приступили к служебным обязанностям.