Судебные приставы столицы Коми изъяли Инфинити должника по налогам

Уроженец Аргентины с армянскими корнями, который вел предпринимательскую деятельность в Республике Коми, оставил в северном регионе задолженность по налогам в размере 840 тыс. рублей. На основании исполнительных документов налоговых органов исполнительные производства возбуждены в Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 1, где и будут вестись до выяснения нового места жительства должника.

Установив имущественное положение гражданина, судебный пристав обратил взыскание на его счета в девяти банках, наложил запрет на регистрационные действия с Инфинити и объявил исполнительный розыск этого автомобиля.

Иномарка была найдена — в том числя благодаря системе видеонаблюдения, которая выбирает в транспортном потоке автомобили должников, — арестована и отправлена на спецстоянку для последующей реализации.

Пострадавшим в этой ситуации оказался сыктывкарец, купивший автомобиль у должника, который уже не имел права отчуждать имущество.

УФССП России по Республике Коми рекомендует гражданам до покупки автомобиля или недвижимости у физического лица проверить в Банке данных исполнительных производств, нет ли у продавца задолженностей. Если последний числится в реестре должников, высока вероятность, что приставом наложен запрет на регистрационные действия с имуществом или оно арестовано.

Проявив осторожность, можно уберечь себя от неприятных сюрпризов.