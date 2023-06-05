«Сад памяти»: судебные приставы Коми посадили саженцы ели и сирени

Главный судебный пристав Республики Коми Дмитрий Кручинкин, его заместитель Марат Татров, рядовые судебные приставы присоединились к международной акции «Сад памяти».

На территории, прилегающей к подшефному памятнику героям Великой Отечественной войны в с. Лозым Сыктывдинского района, сотрудники органов принудительного исполнения совместно с руководством местной администрации посадили саженцы ели и сирени.

Место, где увековечены имена 167 воинов, не забывают ни лозымцы, ни судебные приставы. Мемориальные мероприятия, благоустройство — сельчане и шефы встречаются здесь несколько раз в год.

— Уверен, что эта традиция не угаснет. Следующие поколения судебных приставов и сельчан будут вспоминать значимые события в военной истории страны под сенью посаженных в 2023 году деревьев, — говорит Дмитрий Кручинкин.

18 марта в России стартовал четвертый сезон международной акции «Сад памяти». Сотни тысяч жителей России и всего мира посадят 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.