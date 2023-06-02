Мини-футбольная команда судебных приставов Коми привезла кубок из Санкт-Петербурга

На легендарном стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге состоялся турнир по мини-футболу, посвященный 80-летию знаменитого «Матча на руинах Сталинграда». В нем приняли участие восемь лучших команд судебных приставов Северо-Западного федерального округа, команда сотрудников ГУ ФССП России по Волгоградской области, 12 команд правоохранительных структур Санкт-Петербурга.

Украсили турнир женская команда петербургских судебных приставов, которая сыграла с женской сборной ФК «Зенит», и спортсмены из Мали, Вьетнама, Гвинеи, представляющие Военно-Медицинскую академию. Всего на футбольное поле «Кировца» вышли 250 игроков.

Приставы из Коми провели четыре матча, одержали две победы, пережили два поражения. Одной из самых ярких в своей спортивной истории судебные приставы Коми считают игру с коллегами из Мурманска, когда, проигрывая со счетом 2 : 0, они собрались и победили — 3 : 2.

Суперкубок турнира остался у хозяев — команды ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу. На втором месте — команда Университета МЧС России «Вымпел», на третьем — команда Университета МВД России.

— Такие спортивные мероприятия — это, с одной стороны, стимул для поддержания хорошей физической формы, регулярных тренировок, с другой — повод для неформального общения с коллегами из разных регионов страны, которое перерастает в долгую дружбу, — так прокомментировал событие заместитель главного судебного пристава Республики Коми, играющий тренер Максим Орлов.