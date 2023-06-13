Ухтинец выплатил налоги и штрафы после ареста «Мерседеса»

В Отделении судебных приставов по г. Ухте было возбуждено 13 исполнительных производств в отношении горожанина 1969 г. р. Шесть из них на сумму 236 тыс. рублей — задолженность по налогам, остальные — штрафы ГИБДД.

Судебный пристав обратила взыскание на счета должника, ограничила выезд за границу, наложила запрет на регистрационные действия с дорогими иномарками.

Для личной встречи с должником, который не живет по адресу, указанному в исполнительных документах, понадобилась помощь разыскника. Получив от последнего требование о явке, гражданин приехал в отделение судебных приставов на автомобиле Mercedes-Benz, который немедленно был арестован.

Через три дня должник выплатил не только налоги и штрафы, но и исполнительский сбор — всего 245 тыс. рублей.

Средства направлены в бюджет, исполнительные производства окончены, запреты и ограничения сняты.