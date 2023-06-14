С бывшего мэра Сыктывкара взыскан ущерб

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено исполнительное производство о взыскании с бывшего мэра Сыктывкара ущерба, причиненного преступлением, в размере 385 860 рублей.

Требования о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворяются в первую очередь. В ходе принудительного исполнения этого требования допускается обращение взыскания на 70 % дохода, на должника не распространяется право на сохранение прожиточного минимума.

Должник начал возмещать ущерб, находясь в местах лишения свободы. После его освобождения взыскание производилось из заработной платы.