Судебный пристав спас жизнь печорца

Гражданин 1985 г. р. шел на прием к судебному приставу-исполнителю в ОСП по г. Печоре в плохом самочувствии. На крыльце отделения у визитера случился эпилептический приступ.

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов старший прапорщик внутренней службы Анатолий Горшков не растерялся: он немедленно вызвал скорую и, не дожидаясь медиков, на месте оперативно оказал гражданину первую доврачебную помощь.

Когда дыхание посетителя нормализовалось, он был сопровожден в здание ОСП по г. Печоре, где находился под наблюдением судебного пристава по ОУПДС до приезда бригады скорой помощи.

Своевременные и грамотные действия Анатолия Горшкова, которые регулярно оттачиваются в рамках служебной подготовки судебных приставов по ОУПДС, спасли жизнь печорца.