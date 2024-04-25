Юрган

Молодые люди из Коми могут получить грант от Росмолодёжи на сумму до миллиона рублей

ОтЮрган

Апр 25, 2024

От Юрган

Похожая запись

Юрган

Центр медицины катастроф Коми пополнился еще одним вертолетом

Апр 25, 2024 Юрган
Юрган

В Ресурсном молодёжном центре прошёл выездной день депутата

Апр 25, 2024 Юрган
Юрган

Торъя военнӧй операцияын пӧгибнитiсны миян землякъяс

Апр 25, 2024 Юрган

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Юрган

Молодые люди из Коми могут получить грант от Росмолодёжи на сумму до миллиона рублей

Апр 25, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Центр медицины катастроф Коми пополнился еще одним вертолетом

Апр 25, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

В Ресурсном молодёжном центре прошёл выездной день депутата

Апр 25, 2024 Юрган 0 Comments
Известия Сыктывкар

iZ НОВОСТИ КОМИ – 24 АПРЕЛЯ 2024

Апр 25, 2024 Известия Сыктывкар 0 Comments