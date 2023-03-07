В Сыктывкаре художник отстоял свои авторские права

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2 окончено исполнительное производство о взыскании с местного предприятия пищевой промышленности компенсации за нарушение исключительного права автора на произведение и компенсации морального вреда в размере 115 тыс. рублей.

Обратиться в суд художника-этнофутуриста вынудило использование его работ в оформлении подарочной коробки, в которую была упакована продукция предприятия, без заключения договора.

Получив от судебного пристава постановление о возбуждении исполнительного производства, юридическое лицо-должник перечислило на депозитный счет службы всю сумму в срок, установленный для добровольного исполнения требований.

Суд удовлетворил и второе требование художника – разместить на официальном сайте предприятия решение суда о допущенном нарушении авторских прав. Соответствующее исполнительное производство также окончено фактическим исполнением.