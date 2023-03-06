В Сыктывдинском районе хозяйка залитой квартиры взыскала ущерб с управляющей компании

В Отделении судебных приставов по Сыктывдинскому району окончено исполнительное производство о взыскании с управляющей компании ущерба, причиненного затоплением, в пользу жительницы с. Зеленец.

В 9 вечера за день до Нового года на отводе от стояка холодного водоснабжения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома, разорвало шаровой кран. В результате залива в одной из квартир были повреждены натяжные потолки в кухне, коридоре, комнате, полы, обои, мебель, а также телевизор и приставки.

Во время судебных разбирательств управляющая компания перечислила собственнице квартиры 156 тыс. рублей. Еще 153 тыс. рублей пострадавшая сторона должна была получить по решению суда.

Судебный пристав ознакомила руководителя организации-должника с постановлением о возбуждении исполнительного производства и приступила к установлению имущественного положения юридического лица. Однако меры принудительного исполнения принимать не пришлось — долг был перечислен на депозитный счет службы в срок, установленный для добровольного исполнения требований. Деньги направлены взыскателю.