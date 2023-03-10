В Сыктывкаре отчисленный студент вернул медучреждению затраты на обучение

В Отделении судебных приставов по Эжвинскому району г. Сыктывкара окончено исполнительное производство о взыскании с эжвинца 1999 г. р. затрат за обучение в размере 225 250 рублей и судебных расходов.

Молодой человек заключил договор с местной больницей об оплате его учебы в медицинском вузе, однако был отчислен за академическую неуспеваемость. Медучреждение обратилось в суд за взысканием понесенных расходов.

Пока должник был без работы, с его счетов на депозит службы судебных приставов переводились мизерные суммы. Затем он трудоустроился в сферу, далекую от врачевания, и обращение взыскания на заработную плату принесло более ощутимый для взыскателя результат.

Основную часть долга должнику удалось погасить одномоментно с помощью семьи. Одновременно был уплачен и исполнительский сбор, который превысил 16 тыс. рублей.