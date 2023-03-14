В Сосногорске бывшие супруги поделили имущество после вмешательства пристава

По решению суда сосногорец был обязан выплатить бывшей супруге компенсацию в размере половины стоимости имущества — 1 млн 300 тыс. рублей.

Так как в срок, указанный в судебном решении, мужчина не расплатился, исполнительный документ был предъявлен для принудительного исполнения в службу судебных приставов.

Судебный пристав ОСП по Сосногорску установила имущественное положение должника и обратила взыскание на счета в банках, заработную плату, наложила запрет на регистрационные действия с квартирой.

Самой действенной мерой, которая способствовала полному погашению задолженности, стал арест Kia Cerato без права пользования. Чтобы не лишаться средства передвижения, должник рассчитался со взыскателем и дополнительно оплатил 91 тыс. рублей исполнительского сбора, который был направлен в федеральный бюджет.