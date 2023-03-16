В Ухте предприятие ЖХК компенсировало моральный вред родственникам погибшего работника

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончены исполнительные производства о взыскании с предприятия ЖКХ компенсации морального вреда в размере полутора миллионов рублей в пользу сына и братьев погибшего слесаря.

Трагедия произошла в результате выполнения работы повышенной опасности без защитных и страховочных средств. Во время осмотра коммуникаций в водопроводном колодце работник надышался парами сероводорода, от чего потерял сознание и упал на дно. Воздействие отравляющего вещества продолжалось до момента извлечения слесаря спасателями и стало роковым — через неделю ухтинец умер в больнице.

Исполняя решение суда о взыскании компенсации морального вреда, судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с десятками объектов недвижимости и 93 единицами автотранспортных средств, принадлежащих предприятию-должнику, а также обратили взыскание на его имущественные права. Благодаря последней мере принудительного исполнения средства контрагентов стали поступать на депозитный счет службы, откуда немедленно направлялись взыскателям.