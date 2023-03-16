Полмиллиона от бабушки: в Инте задолженность по алиментам погасила мать должника

Ребенку было 6 лет, когда взыскатель предъявила в службу судебных приставов исполнительный лист о взыскании алиментов. Следующие 12 лет должник — интинец 1982 г. р. — фактически уклонялся от их уплаты, поэтому его сын и бывшая жена знают не понаслышке, что такое статус «малоимущие».

В исполнительном производстве задокументированы все меры, принятые судебным приставом ОСП по Инте в отношении должника: приводы на прием, привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ в виде ареста на 10 суток, предупреждение об уголовной ответственности, неоднократное направление в Центр занятости, арест и реализация имущества, исполнительный розыск.

Так как в отсутствие официального заработка размер алиментов рассчитывается исходя из средней заработной платы в стране, к 18-летию сына долг интинца превысил 500 тыс. рублей.

Получив информацию, что должник трудоустроился, пристав немедленно обратила взыскание на его заработную плату. Однако взыскателю не пришлось ждать еще несколько лет полной выплаты долга. Мать должника перечислила на депозит службы всю сумму, которая предназначена ее внуку, и оплатила исполнительский сбор — 20 тыс. рублей.