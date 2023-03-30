30 марта судебные приставы Коми ответят на вопросы о сохранении прожиточного минимума

30 марта единый день приема граждан в Управлении ФССП России по Республике Коми и отделениях судебных приставов в городах и районах будет посвящен мере социальной поддержки в виде сохранения прожиточного минимума в рамках исполнения требований исполнительных документов.

Личный прием граждан проводится с 10:00 до 18:00, без предварительной записи.

Адрес аппарата Управления: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 110.

Адреса отделений судебных приставов: https://r11.fssp.gov.ru/kontakty_fssp/ .

Задать вопросы по названной теме можно и по телефону горячей линии в г. Сыктывкаре 8 (8212) 28-79-86.

В этот же день заместитель главного судебного пристава Республики Коми М. Б. Орлов с 11:00 до 12:00 будет общаться с гражданами в Общественной приемной главы Республики Коми. Задавать вопросы можно по телефонам 8-800-200-9614 (звонок бесплатный), 8 (8212) 28-52-98.