Своевременная оплата долга — гарантия отмены принудительных мер

Применение принудительных мер в рамках исполнительных производств имущественного характера можно избежать в случае полной и своевременной оплаты задолженности.

УФССП России по Республике Коми напоминает, что граждане и юридические лица могут исполнить свои финансовые обязательства с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на сайте ФССП России.

Электронный сервис в режиме реального времени позволяет узнать о долгах и предлагает удобные способы оплаты — в кредитных учреждениях по квитанции, которая будет сформирована тут же, или в личном кабинете на портале Госуслуг.

Дистанционный способ оплаты позволяет избежать личного контакта с судебными приставами, гарантирует окончание исполнительных производств и отмену принудительных мер исполнения.

Если долг по исполнительному производству оплачен по реквизитам взыскателя, а у судебного пристава нет сведений, подтверждающих оплату, сотрудник службы будет продолжать применение принудительных мер в соответствии с законодательством. Поэтому в интересах должника немедленно проинформировать пристава об оплате задолженности напрямую взыскателю и приложить платежные документы.