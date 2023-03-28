Судебный пристав из Прилузья Анастасия Беляева: «К каждому можно найти подход»

Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Органы принудительного исполнения — детям» в номинации «Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов» пристав Беляева — из тех, кто «где родился, там и пригодился». Односельчане, впрочем, не сомневаются: дружба — дружбой, но когда речь идет о работе, главенствует закон: в отношении должника по алиментам Анастасия Андреевна примет все меры принудительного исполнения.

Так, в прошлом году лейтенант внутренней службы привлекла к административной ответственности больше 40 нерадивых родителей и подала 22 рапорта о привлечении к уголовной, направила на реализацию 34 единицы арестованного имущества.

Но крайние меры — для тех, кто не готов по доброй воле брать на себя ответственность за финансовое обеспечение детей. Большинству же подопечных Анастасии Беляевой хватает обстоятельного разговора с разъяснением правовых последствий уклонения от уплаты алиментов.

— К каждому можно найти подход, — считает судебный пристав. — Но для этого необходимо иметь как можно больше информации не только о должнике, но и о взыскателе, об отношениях между сторонами исполнительного производства, которые сложились после расставания.

Самая большая задолженность по алиментам, которую взыскала Анастасия Андреевна — 145 тыс. рублей. Должники, чьи исполнительные производства ведет Беляева, крупные суммы не накапливают. После встречи с приставом они стараются как можно быстрее трудоустроиться, встать на учет в центр занятости. У тех, кто имеет официальный источник дохода, долгов нет вообще.

7 из 11 лет в службе судебных приставов Анастасия Беляева занимается взысканием алиментов.

— А бывает, что благодарят?

— Да! Даже должники. Говорят: «Спасибо, что выслушали и поняли».