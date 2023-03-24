В Вуктыле виновник пожара возместил ущерб

В Отделении судебных приставов по Вуктылу окончено три исполнительных производства о взыскании ущерба, причиненного пожаром владельцам гаражей, на сумму 925 тыс. рублей.

Должник 1980 г. р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил неосторожное обращение с огнем — а именно пытался растопить печь в своем гараже с использованием горючей жидкости. В результате выброса пламени из топки загорелись деревянные полы и одежда самого «истопника». Затем огонь перекинулся на соседние боксы.

Судебный пристав ограничила выезд должника за пределы Российской Федерации и изучила его имущественное положение. Имущества, на которое можно обратить взыскание, не установлено. Основным источником выплаты долга взыскателям стала заработная плата.