В Сыктывкаре судебный пристав конфисковала 900 тысяч рублей у наркоторговца

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено исполнительное производство о конфискации в доход государства 727 000 рублей и 3 000 евро, изъятых в ходе обыска у организатора преступной группы, которая сбывала наркотики сначала в Кировской области, а потом и в Республике Коми.

Должник 1992 г. р., зарегистрированный в г. Кирово-Чепецке и ранее уже отбывавший наказание за сбыт наркотиков, создал интернет-магазин для продажи гашиша и марихуаны, организовывал их поставку, возил двоих закладчиков по районам Коми, легализовал полученные от продажи наркотиков деньги.

За преступления в сфере оборота наркотических средств гражданин приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима с конфискацией средств, полученных преступным путем.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав установила местонахождение изъятых при обыске денег и вынесла постановление о перечислении 727 000 рублей, хранившихся на счете правоохранительных органов, на депозитный счет службы.

Валюта конфискована приставом наличными и сдана в банк, который конвертировал евро в рубли по актуальному курсу и также перевел на депозитный счет службы.

Решение суда исполнено. В общей сложности у должника конфисковано и направлено в доход государства 910 009 рублей 60 копеек.