Обвиняемый в краже сыктывкарец принудительно доставлен в суд

Безработный сыктывкарец 1985 г. р., обвиняемый в краже, не являлся на судебные заседания без уважительной причины, поэтому судья вынес постановление о его приводе.

Принудительно доставить гражданина в суд было поручено сотрудникам Отделения судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов г. Сыктывкара.

Прибыв по месту жительства подсудимого рано утром, пристав по ОУПДС застал его дома, зачитал постановление судьи и предложил пройти в служебный автомобиль.

Мужчина, однако, в суд и на этот раз не собирался. Он пытался закрыть входную дверь и вытолкнуть судебного пристава по ОУПДС из жилого помещения, отказывался одеваться.

Тем самым гражданин препятствовал законной деятельности должностного лица, находящегося при исполнении служебных обязанностей, о чем был составлен административный протокол по ст. 17.8 КоАП РФ. Такое правонарушение влечет наложение штрафа – от тысячи до полутора тысяч рублей.

В 2022 году сотрудники Отделения судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов г. Сыктывкара осуществили привод в суды столицы Коми 492 граждан.