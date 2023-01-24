Неуплата мелких штрафов стоила водителю такси в Печоре 750 тысяч рублей и 280 часов обязательных работ

Жительницу г. Печоры 1989 г. р. — водителя такси – ГИБДД и Роспотребнадзор оштрафовали пять раз. По решению мирового судьи за четыре нарушения надо было заплатить по 800 рублей, за одно – тысячу.

Так как за 2 месяца 4 200 рублей не были уплачены, состоялись новые судебные разбирательства, и согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного штрафа в срок) сумма штрафов удвоилась.

8 400 рублей также не пополнили бюджет вовремя, поэтому судебный пристав ОСП по г. Печоре составила 5 административных протоколов, рассмотрев которые судья назначила наказание в виде 130 часов обязательных работ.

По ходатайству должника пристав определила временным работодателем администрацию городского поселения Путеец. Туда, впрочем, гражданка так и не явилась, чем навлекла на себя новые неприятности: пристав составила 5 административных протоколов по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ, судья в тот же день вынес 5 решений — в каждом минимальный штраф за уклонение от отбывания обязательных работ в размере 150 тысяч рублей. Итого 750 тысяч.

За 60 дней задолженность не была погашена, поэтому пристав снова привлекла должника к административной ответственности, составив 5 протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, а мировой суд назначил наказание в виде 150 часов обязательных работ.

130 из 280 часов обязательных работ должник уже отбыла. Безвозмездно на общее благо она трудилась в управляющей компании.