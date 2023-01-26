В 2022 году судебные приставы Коми взыскали в пользу детей больше 760 млн рублей

В январе — декабре 2022 года в отделениях судебных приставов Республики Коми на исполнении находилось 22 169 исполнительных производств о взыскании алиментов: возбуждено (возобновлено) 9 103 исполнительных производства, окончено 13 436, в том числе 9 561 — направлением для удержаний из заработка, 1 052 — фактическим исполнением.

На 1 января 2023 года остаток составил 8 720 исполнительных производств. В их рамках в минувшем году:

— 873 должника объявлены в розыск;

— в рамках 660 исполнительных производств арестовано имущество; — в рамках 339 исполнительных производств в отношении должников проводились мероприятия по привлечению к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ;

— в рамках 291 исполнительного производства проводились мероприятия по привлечению должников к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.

Всего же в 2022 году в отношении неплательщиков алиментов возбуждено 618 уголовных дел. 528 нерадивых родителей выслушали обвинительный приговор.

В целях понуждения должников к исполнению решений суда о взыскании алиментов судебные приставы выносят постановления о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации и об ограничении в пользовании спецправом. К 1 января 2023 года действовало 6 213 постановлений, закрывающих для должников границу, в рамках 1 144 исполнительных производств действовали постановления, запрещающие садиться за руль.

Для контроля за правильностью удержания алиментов в минувшем году судебные приставы-исполнители провели 8 006 проверок бухгалтерий.

Сумма, взысканная приставами Коми в пользу детей, составила 761 млн 983 тыс. рублей.