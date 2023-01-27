Общественный совет при УФССП России по Республики Коми провел первое в 2023 году заседание

Изменение состава, взаимодействие службы и членов Общественного совета, проект доклада главного судебного пристава Республики Коми об итогах 2022 года — в повестке январского заседания Общественного совета было три вопроса.

Решение по первому — принять в члены Общественного совета А. Г. Шиханова, назначить заместителем председателя. Аркадий Гаевич — в недавнем прошлом сотрудник аппарата Управления, который вышел на пенсию в связи с достижением предельного возраста. Его опыт и энергия, без сомнения, пойдут на пользу совещательно-консультативному органу общественного контроля.

Обсуждая второй вопрос, члены Общественного совета и руководство Управления договорились о встречах судебных приставов с предпринимательским сообществом на площадке Торгово-промышленной палаты Республики Коми и студентами юридического института Сыктывкарского госуниверситета им. П. Сорокина. Ответы на вопросы бизнеса, информирование о новшествах в законодательстве, лекции практиков об исполнительном производстве, профориентация будущих юристов — президент ТПП РК Ю. А. Колмаков и заведующая кафедрой К. И. Коробко высказались за регулярность мероприятий, которые в предыдущие годы вызывали большой интерес и доказали свою эффективность.

Заседание завершилось выступлением главного судебного пристава Республики Коми Д. В. Кручинкина, который познакомил членов Общественного совета с некоторыми итогами работы судебных приставов в 2022 году. Общественники первыми познакомились с информацией, которая будет доведена до личного состава в феврале на заседании коллегии.