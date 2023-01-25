В Княжпогостском районе отец вернул двойняшкам долг в полмиллиона

В Отделении судебных приставов по Княжпогостскому району окончено исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам в размере 540 тысяч рублей.

Отец двойняшек, который был обязан перечислять треть заработка на содержание детей, накопил такой долг к моменту их совершеннолетия, поскольку долгое время не имел официального и стабильного источника дохода.

Как только должник получил работу на предприятии горно-металлургической отрасли, выплата алиментов взрослым уже дочерям возобновилась: судебный пристав обратила взыскание на заработную плату.

В 2022 году благодаря мерам принудительного исполнения судебные приставы Коми взыскали в пользу детей более 760 млн рублей.