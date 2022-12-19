Главный судебный пристав Республики Коми Дмитрий Кручинкин в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона

Прямая линия состоится в ближайшую среду, 21 декабря, в 20:00 на телеканале «Юрган», а также в официальных сообществах «Республика Коми», Центра управления регионом Коми и УФССП России по Республике Коми во «ВКонтакте».

Оставить свои вопросы жители могут в комментариях к прямой линии в социальных сетях и через территориальные службы Общественной приёмной главы Коми.

В ходе прямой линии Дмитрий Кручинкин также ответит на вопросы, которые чаще всего поступали в Центр управления регионом через систему «Инцидент Менеджмент» и на платформу «Госуслуги. Решаем вместе»: о поддержке мобилизованных по линии ведомства, порядке ежемесячных взысканий средств должников, алиментах и другие.

На вопросы, которые останутся за рамками эфира, профильные органы власти ответят в течение нескольких дней в комментариях.

*По поручению Владимира Уйба ЦУР совместно с Администрацией Главы Республики Коми, Общественной приёмной и телеканалом «Юрган» проводит прямые линии с руководителями ключевых министерств и ведомств, а также главами муниципалитетов республики.

Участниками проекта уже стали более 40 гостей.

Официальные площадки трансляции прямой линии во «ВКонтакте»:

сообщество «Республика Коми» — https://vk.com/pressrkomi

сообщество Центра управления регионом Республики Коми — https://vk.com/tsur11

сообщество УФССП России по Республике Коми — https://vk.com/fssprus11