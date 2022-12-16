Аварийное общежитие в Сыктывкаре покинул последний жилец

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2 окончено исполнительное производство о выселении гражданина 1967 г. р. из аварийного общежития на Октябрьском проспекте столицы Республики Коми.

Покинуть здание, предназначенное под снос, жильцы должны были еще в 2020 году. Но так как не все оказались готовы ждать новых благоустроенных квартир в маневренном фонде и поэтому подвергали свою жизнь опасности, администрация Сыктывкара обращалась в суд. На основании судебных решений приставы возбудили более 50 исполнительных производств о выселении.

Мужчина, который покинул полуразрушенное здание последним, имеет муниципальное благоустроенное жилье в Эжвинском районе столицы Коми. Однако долгое время он предпочитал экстремальные условия жизни в строении без окон и дверей. Чтобы обогреть обесточенные помещения, сыктывкарец незаконно подключался к линии электропередачи.

Благодаря мерам принудительного исполнения горожанин вернулся в комфортное жилье, а аварийное здание готово к сносу.