В Сыктывкаре председатель ТСЖ возместил ущерб ресурсной организации

В ОСП по г. Сыктывкару № 1 окончено исполнительное производство о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в размере 1 млн 368 тыс. рублей.

Должник — председатель ТСЖ, осужденный за злоупотребление полномочиями, взыскатель — поставщик теплоэнергии, который недополучил плату за потребленные ресурсы: средства, поступившие от жильцов, председатель товарищества направил в адрес иных организаций и себе в качестве заработной платы.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав установила должнику 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, за пределами которого взыскивается исполнительский сбор — 7% от суммы, подлежащей взысканию.

Чтобы не увеличивать расходы, должник немедленно выплатил в пользу ресурсной организации всю задолженность.