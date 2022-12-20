Республика Коми стала лидером по высадке деревьев в рамках акции «Сохраним лес»

итоги четвертого сезона акции «Сохраним лес» оказались масштабными как по количеству озелененной территории, и по географии включенных в проект регионов. Активно присоединялись к лесовосстановлению новые субъекты России: почти 300 тысяч деревьев было высажено в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Итоги самого масштабного лесовосстановительного проекта страны подвели в Москве заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов, председатель ВОД «Волонтеры Леса» и генеральный директор АНО «Сад Памяти» Ольга Степченко.

«По итогам всероссийской акции «Сохраним лес» наивысшие результаты показали три региона, — рассказал Михаил Клинов. — В лидеры лесовосстановления по России вышли Тюменская и Нижегородская области с результатом 2 млн 360 тысяч и 2 млн 400 тысяч посаженных за сезон деревьев. Рекордсменом по стране стала Республика Коми: возглавив тройку самых активных субъектов, она пополнила лесной фонд России на 4 млн 700 тысяч деревьев различных пород».

По словам генерального директора АНО «Сад Памяти» Ольги Степченко, достичь таких значимых результатов в регионах удалось благодаря в том числе созданному в рамках экологического проекта Всероссийскому движению «Волонтеры Леса».

«Наши Волонтеры леса высаживали леса во всех регионах России, в том числе и в новых территориях, экологическая реабилитация которых крайне важна. Запуск работы движения «Волонтеры Леса» открывает новый этап в развитии российского добровольчества и лесоводства. Отдельно отмечу вклад социально ответственного бизнеса, который не только поддерживает лесовосстановительные мероприятия, но и видит перспективы в реализации лесных проектов. Для компаний это уникальная возможность усилить стратегию устойчивого развития», – отметила Ольга Степченко.

Акция «Сохраним лес» проходит ежегодно с 2019 года. За это время экологическая инициатива стала главным лесным проектом в России, который реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».