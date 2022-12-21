Сыктывкарец под принуждением вернул аванс покупателю автомобиля

В ОСП по г. Сыктывкару № 2 окончено исполнительное производство о взыскании убытков по договору купли-продажи автомобиля, процентов за пользование чужими денежными средствами и судебных расходов в сумме, превышающей 1 млн 100 тыс. рублей.

История неоригинальная: покупатель заплатила аванс, а продавец не вернул его добровольно, когда сделка расстроилась.

Исполнить решение суда продавец дорогой иномарки также не торопился, поэтому в рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель приняла комплекс принудительных мер: обратила взыскание на счета должника в банках, его заработную плату в строительной компании, наложила запрет на регистрационные действия с десятками объектов недвижимости и автомобилем Lexus.

Так как долг перед взыскателем был погашен должником за пределами 5-дневного срока, который дается на исполнение требований исполнительного документа, судебный пристав вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора. 80 тыс. рублей перечислены в федеральный бюджет.