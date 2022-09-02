«Интернет-приемная» — официальный канал связи с судебными приставами Коми
Чтобы граждане и представители организаций экономили время и могли получить ответы на свои вопросы без личного посещения отделения судебных приставов, на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми функционирует «Интернет-приемная».
Как обратиться в Интернет-приемную?
1. Зайти на сайт r11.fssp.gov.ru;
2. На главной странице или в рубрике «Обращения» выбрать раздел «Интернет-приемная»;
3. Ввести ФИО;
4. Выбрать субъект, муниципальное образование и населенный пункт;
5. Указать адрес, электронную почту и телефон;
6. Выбрать вид и тему обращения, территориальный орган и структурное подразделение;
7. Изложить суть обращения, прикрепить необходимые документы.
Каждому обращению присваивается идентификационный номер, по которому в дальнейшем можно отследить его статус.
Ответ направляется заявителю на указанную электронную почту в установленные законом сроки.