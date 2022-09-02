«Интернет-приемная» — официальный канал связи с судебными приставами Коми

Чтобы граждане и представители организаций экономили время и могли получить ответы на свои вопросы без личного посещения отделения судебных приставов, на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми функционирует «Интернет-приемная».

Как обратиться в Интернет-приемную?

1. Зайти на сайт r11.fssp.gov.ru;

2. На главной странице или в рубрике «Обращения» выбрать раздел «Интернет-приемная»;

3. Ввести ФИО;

4. Выбрать субъект, муниципальное образование и населенный пункт;

5. Указать адрес, электронную почту и телефон;

6. Выбрать вид и тему обращения, территориальный орган и структурное подразделение;

7. Изложить суть обращения, прикрепить необходимые документы.

Каждому обращению присваивается идентификационный номер, по которому в дальнейшем можно отследить его статус.

Ответ направляется заявителю на указанную электронную почту в установленные законом сроки.