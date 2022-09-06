В Коми должник по алиментам проведет четыре месяца в колонии строгого режима

От рожденных вне брака двоих детей жительУсть-Куломского района 1980 года рождения не отказывался, но материально им не помогал.

Из мест лишения свободы, где он отбывал наказания за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное проникновение в жилище, истязания, алименты поступали небольшими суммами. После освобождения должника взыскатель годами не получала ничего — мужчина не трудоустраивался, в Центр занятости не обращался. В отсутствие официального дохода задолженность по алиментам рассчитывалась на основании средней заработной платы в стране и превысила 1 млн рублей.

За уклонение от уплаты алиментов судебный пристав ОСП по Усть-Куломскому району инициировала привлечение должника к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Так как преступное бездействие продолжилось, пристав подала следующий рапорт, и должник оказался на скамье подсудимых как обвиняемый по уголовной статье.

Суд учел предыдущие судимости и назначил усть-куломцу наказание, связанное с реальным лишением свободы — на четыре месяца. Местом отбытия наказания определена колония строгого режима.