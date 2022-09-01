В Сыктывкаре еще один подъезд стал доступным для колясочника

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено исполнительное производство, связанное с переоборудованием подъезда под нужды инвалида-колясочника.

Под контролем судебного пристава администрация Эжвинского района Сыктывкара силами подрядчиков оборудовала входную группу и лестничный марш первого этажа первого подъезда жилого дома по ул. Новоселов техническими средствами реабилитации инвалидов.

Для создания доступной среды требовались проект и значительные ассигнования, в течение трех месяцев исполнить решение суда было невозможно, поэтому должник обратился в суд за отсрочкой и получил ее.

К новому сроку работа была проделала большая: установлен пандус, новая входная дверь легко открывается, увеличена ширина площадки крыльца, демонтирован тамбур, над входной дверью — тепловая завеса, расширена лестница, установлен подъемник.

Исполнительное производство было окончено после вручения жильцу с ограниченными возможностями электронного ключа от подъемника.