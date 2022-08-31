В Сыктывкаре риэлторы выплатили алименты за продавца дачи

Житель Сыктывкара 1989 года рождения собрался продать дачу в Дырносе, но договор купли-продажи оформить не мог, так как судебный пристав ОСП по г. Сыктывкару № 2 наложила запрет на регистрационные действия с недвижимостью. Причиной такого ограничения в праве распоряжаться собственностью стала задолженность по алиментам.

Чтобы сделка не сорвалась, риэлторская компания перечислила на депозитный счет службы необходимую сумму. В канун нового учебного года дочь должника получила более 70 тыс. рублей. Запрет на регистрационные действия с недвижимостью снят.

УФССП России по Республике Коми рекомендует гражданам до покупки недвижимости или автомобиля у физического лица проверить в Банке данных исполнительных производств, нет ли у продавца задолженностей.

Электронный сервис размещен на главных страницах официальных сайтов ФССП России, УФССП России по Республике Коми и других Управлений в субъектах Российской Федерации, в приложении для социальных сетей, а также в приложении «ФССП» для мобильных устройств.

Если продавец числится в реестре должников, высока вероятность, что судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия с имуществом или арестовал его.

Осторожность поможет избежать неприятных сюрпризов при оформлении сделки.