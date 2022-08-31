В Коми арест счетов побудил продавца лесоматериалов рассчитаться с железнодорожника

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено исполнительное производство о взыскании в пользу железнодорожников 670 тыс. рублей неустойки за искажение сведений в перевозочном документе.

Судебный пристав обратила взыскание на счета должника, которым является общество с ограниченной ответственностью, торгующее лесоматериалами, и благодаря этому перечислила взыскателю порядка 300 тыс. рублей.

Заблокированные счета существенно усложнили финансово-хозяйственную деятельность предприятия, поэтому представитель должника без промедления внес остатки долга — наличными. На приеме у судебного пристава составлен акт изъятия денежных средств с указанием номеров всех купюр, после чего деньги направлены в банк для зачисления на депозитный счет службы.