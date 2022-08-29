Первоклашки судебных приставов Сыктывкара сели за парты в августе

Актовый зал УФССП России по Республике Коми на сорок минут превратился в школьный класс. За партами — без пяти минут первоклассники.

Серьезные и смешливые, сдержанные и эмоциональные — они с двух нот угадывали мелодии из любимых мультфильмов, отгадывали загадки, собирали школьный портфель, учились поднимать руку, чтобы ответить на вопрос, но все равно говорили хором, украшали своими достижениями дерево знаний.

УФССП России по Республики Коми каждый год провожает первоклашек в школу с напутствиями и подарками. В наборе школьника, который вручался в этот раз, — самое необходимое. Родители, отложившие покупку канцелярских принадлежностей на конец августа, были рады пестрому чемоданчику не меньше детей.