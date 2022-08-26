В Сыктывкаре должник нестандартно компенсировал моральный вред

В Межрайонном отделении по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено исполнительное производство о взыскании с сыктывкарца 1976 г. р. компенсации морального вреда в размере 600 тыс. рублей.

Большую часть суммы должник выплатил из зарплаты, на которую пристав обратила взыскание.

Чтобы как можно быстрее снять с себя долговую ношу, мужчина сделал нестандартный шаг: он обратился в суд за взысканием в свою пользу морального вреда с обидчиков, которые больше 20 лет назад нанесли легкий вред его здоровью, выиграл процесс и сам стал взыскателем 200 тыс. рублей.

Судебный пристав обратила взыскание на денежные средства должника, одновременно являющегося взыскателем, и таким образом 200 тыс. рублей были направлены пострадавшему от действий сыктывкарца.

Впрочем, гражданин все еще остается должником — ему необходимо выплатить 21 тыс. рублей исполнительского сбора.