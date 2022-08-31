✳ Вести Тимана. Сосногорск | 31.08.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
В Сосногорске прошел концерт-акция в поддержку участников специальной военной операции на территории Украины. Несмотря на ненастную погоду, горожане собрались на площади имени Гагарина для того, чтобы выразить поддержку защитникам жителей Донбасса.
04:21 — ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧИНАЕТСЯ
Уже завтра, первого сентября, в Сосногорском районе начнется отопительный сезон. Такое решение было принято Главой муниципалитета Сергеем Дегтяренко на очередном штабе по подготовке к зимнему периоду, который состоялся сегодня в районной администрации.
06:24 — МОЛОДЫМ ПРОФЕССИОНАЛАМ
В Сосногорском технологическом техникуме открылись новые мастерские по приоритетным группам компетенций – «Обслуживание грузовой техники» и «Управление локомотивом». Это стало возможным благодаря реализации в республике национального проекта «Молодые профессионалы».
10:37 — ВСЕ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ!
Накануне нового учебного года в Сосногорском районе прошла традиционная благотворительная акция «Собери ребенка в школу», направленная на сбор школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.