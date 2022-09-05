✳ Вести Тимана. Сосногорск | 05.09.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Первого сентября школы Сосногорского района распахнули свои двери перед юными жителями муниципалитета. Торжественные линейки прошли во всех образовательных организациях.

03:31 — ДЕНЬ ПАМЯТИ

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. По всей стране прошли мероприятия, посвященные памяти жертв терактов. Присоединились к ним и жители Сосногорска.

05:17 — С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

В минувшие выходные работники нефтяной и газовой отрасли отметили профессиональный праздник. В Доме культуры «Горизонт» состоялось торжественное мероприятие для сотрудников Сосногорского газоперерабатывающего завода.

08:41 — ПЕРВЫЙ ГИК-ФЕСТИВАЛЬ

В Сосногорске состоится первый фестиваль популярных культур или гик-фестиваль. Его организаторы — основатели молодежного интеллект-центра «МОСТ». Событие приурочено к пятилетию объединения. Устроители приглашают всех, кто интересуется сериалами, комиксами, аниме, косплеем, настольными играми.