✳ Вести Тимана. Сосногорск | 07.09.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ДИКТАНТ ПОБЕДЫ

Жители Сосногорского района присоединились к Международной патриотической акции «Диктант Победы». Участникам было предложено 25 вопросов по истории Второй Мировой войны. Принимали участие в акции все желающие независимо от возраста.

03:35 — СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ

Чем заняться на пенсии? Такой вопрос не стоит перед волонтерами из объединения «Путь добра». Оно образовалось в 2018 году на базе сосногорского Центра соцзащиты.

06:22 — ЛАЗЕРТАГ ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ

В Сосногорске определили победителей среди социально-ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на получение финансовой поддержки из муниципального бюджета. В числе обладателей гранта – военно-спортивный клуб «Патриоты», представивший проект «Лазертаг доступен для всех».