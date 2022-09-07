✳ Вести Тимана. Сосногорск | 07.09.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — ДИКТАНТ ПОБЕДЫ
Жители Сосногорского района присоединились к Международной патриотической акции «Диктант Победы». Участникам было предложено 25 вопросов по истории Второй Мировой войны. Принимали участие в акции все желающие независимо от возраста.
03:35 — СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ
Чем заняться на пенсии? Такой вопрос не стоит перед волонтерами из объединения «Путь добра». Оно образовалось в 2018 году на базе сосногорского Центра соцзащиты.
06:22 — ЛАЗЕРТАГ ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ
В Сосногорске определили победителей среди социально-ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на получение финансовой поддержки из муниципального бюджета. В числе обладателей гранта – военно-спортивный клуб «Патриоты», представивший проект «Лазертаг доступен для всех».