✳ Вести Тимана. Сосногорск | 29.08.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — «ДОСТОЯНИЕ СЕВЕРА»

Выставка достижений народного хозяйства Коми прошла в минувшую субботу в Сыктывкаре. После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, выставка «Достояние Севера» в 22-ом вновь открыла свои двери для всех желающих. Как и в прошлые годы, были представлены десятки предприятий республики и абсолютно все муниципалитеты.

04:44 — АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПЕДАГОГОВ

В Сосногорске, прошло августовское педагогическое совещание. Мероприятие собрало руководителей и сотрудников детских садов, школ и организаций дополнительного образования всего Сосногорского района.

07:42 — НАМ НУЖНА ПОБЕДА

В конце сентября в Тюмени пройдет финал конкурса «Учитель года России». На это звание претендуют 86 педагогов – победителей региональных этапов. Республику Коми представляет Денис Ануфриев, учитель гимназии при главе муниципального района «Сосногорск».