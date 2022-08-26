✳ Вести Тимана. Сосногорск | 26.08.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

Карьер в районе Пожни – популярное место отдыха жителей района. Однако многие посетители не считают нужным увезти с собой мусор, оставшийся после пикника. В результате берега водоема превратились в стихийную свалку.

03:24 — НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ

В поселке Поляна появился новый уличный спортивный комплекс с десятью тренажерами. На необходимость такого объекта обратил внимание педагог Валерий Целовальников. Он преподавал физкультуру и знает, что в жизни школьников обязательно должен присутствовать спорт.

05:19 — ДНЕВНИК ПЕРВОКЛАССНИКА

500 первоклашек Сосногорского района 1 сентября получат подарок – свой первый в жизни школьный дневник. Его подготовило Региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с Министерством образования Коми в рамках проекта, который реализуется с 14-го года. Каждый год дневники посвящаются определенной теме.

06:59 — УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ

О проведении Дня знаний рассказывает начальник управления образования администрации МР «Сосногорск» Надежда Седнева.