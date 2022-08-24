✳ Вести Тимана. Сосногорск | 24.08.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ЛЕСОПОЖАРНАЯ ОБСТАНОВКА

Внеочередное заседание КЧС прошло сегодня в администрации района. На повестке дня — лесопожарная обстановка. Вот уже несколько дней в районе наблюдается смог от лесных пожаров.

03:37 — С ВЕКОВЫМ ЮБИЛЕЕМ, РЕСПУБЛИКА КОМИ!

В Республике Коми прошли торжественные мероприятия, посвященные столетию региона. Юбилейная дата отмечалась в 2021 году, но достойно отпраздновать ее помещала пандемия. Теперь, когда ограничения сняты, ничто не помешало северянам вместе выразить любовь к своему родному краю. В Сосногорске главное мероприятие в честь столетия Коми прошли 21 августа на площади имени Гагарина.

12:24 — ПРАЗДНИЧНЫЕ ТОРЖЕСТВА

22 августа Республика Коми отмечает День своей государственности. В Сосногорске в честь праздника ежегодно обновляют районную Доску почета. Продолжением торжественной церемонии стало праздничное шествие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации.

18:10 — СОСНОГОРСК СПОРТИВНЫЙ

Столетие Республики Коми жители Сосногорска начали отмечать по-спортивному. 21 августа перед большим народным гулянием горожане могли зарядиться позитивом на стадионе «Химик», где состоялся фестиваль «Сосногорск спортивный».

20:47 — УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС РАЗЪЯСНЯЕТ

О текущей лесопожарной обстановке (на 23 августа 2022 г.) разъясняет ведущий специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Сосногорск» Александр Шадрин.