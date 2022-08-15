✳ Вести Тимана. Сосногорск | 15.08.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ЛУЧШИЕ СОСНОГОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ

Накануне Дня физкультурника в Сосногорске наградили лучших представителей отрасли. С профессиональным праздником спортсменов, тренеров, а также административных работников поздравил Глава муниципалитета Сергей Дегтяренко. В почетном списке более пятидесяти имен. Это ветераны отрасли и юные спортсмены, прославленные сосногорские тренеры и волонтеры.

03:31 — САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ РАЙОН

Сосногорцы отметили Всероссийский День физкультурника. В минувшую субботу на стадионе «Химик» прошел фестиваль «Район спортивный». Программу подготовили сотрудники отдела физкультуры и спорта районной администрации, а также спортивной школы.

07:10 — ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

На площади перед Домом детского творчества прошли «Веселые старты», посвященные Дню физкультурника. Для младших школьников подготовили спортивные эстафеты.