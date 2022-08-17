✳ Вести Тимана. Сосногорск | 17.08.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ПОЕЗД ПОБЕДЫ

Жители Сосногорска получили возможность стать участниками историко-просветительского проекта «Поезд Победы». Передвижной музей побывал в Сосногорске в минувшую субботу. Всего уникальный состав должен совершить в Республике Коми девять установок, начиная с Микуни и заканчивая Воркутой.

05:46 — #ГОРОДА МЕНЯЮТСЯ ДЛЯ НАС

В Сосногорске продолжается благоустройство территорий по программе «Формирование комфортной городской среды». На улице Молодежной между домами 3 и 5 полностью обновили детскую площадку.

07:27 — ВМЕСТЕ ОТПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ!

В ближайшие выходные в Республики Коми пройдут праздничные мероприятия, посвященные столетию региона. Напомним, юбилей отмечался в прошлом году, но из-за ковидных ограничений торжества были перенесены.В Сосногорске мероприятия пройдут с 19 по 22 августа.

09:41 — ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ

О занятости граждан, освобожденных из учреждений исполнения наказания рассказывает заместитель начальника отдела содействия гражданам в поиске подходящей работы и назначения социальных выплат и финансовой поддержки ГУ РК «Центр занятости населения г. Сосногорска» Ирина Никитина