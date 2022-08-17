✳ Вести Тимана. Сосногорск | 17.08.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — ПОЕЗД ПОБЕДЫ
Жители Сосногорска получили возможность стать участниками историко-просветительского проекта «Поезд Победы». Передвижной музей побывал в Сосногорске в минувшую субботу. Всего уникальный состав должен совершить в Республике Коми девять установок, начиная с Микуни и заканчивая Воркутой.
05:46 — #ГОРОДА МЕНЯЮТСЯ ДЛЯ НАС
В Сосногорске продолжается благоустройство территорий по программе «Формирование комфортной городской среды». На улице Молодежной между домами 3 и 5 полностью обновили детскую площадку.
07:27 — ВМЕСТЕ ОТПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ!
В ближайшие выходные в Республики Коми пройдут праздничные мероприятия, посвященные столетию региона. Напомним, юбилей отмечался в прошлом году, но из-за ковидных ограничений торжества были перенесены.В Сосногорске мероприятия пройдут с 19 по 22 августа.
09:41 — ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ
О занятости граждан, освобожденных из учреждений исполнения наказания рассказывает заместитель начальника отдела содействия гражданам в поиске подходящей работы и назначения социальных выплат и финансовой поддержки ГУ РК «Центр занятости населения г. Сосногорска» Ирина Никитина