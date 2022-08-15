✳ Вести Тимана. Сосногорск | 12.08.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ
Накануне нового учебного года в Сосногорском районе стартовала традиционная благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Она направлена на сбор школьных принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
01:28 — НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сосногорские школьники охраняют экологическое благополучие района. Они занимаются мониторингом речной воды в рамках всероссийского проекта «Речной дозор» некоммерческого фонда «Без рек как без рук».
04:10 — ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАЗЪЯСНЯЕТ
Об индивидуальной программе реабилитации рассказывает заведующий социально-реабилитационным отделением ГБУ РК «Центр социальной защиты населения г. Сосногорск» Мария Лазарева.