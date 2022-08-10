В Сыктывкаре скрывавшийся от суда должник по алиментам помещен в СИЗО

Осуществляя привод должника к судебному приставу-исполнителю, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов ОСП по Эжвинскому району заметил на улице гражданина 1983 г.р., который объявлен в розыск судьей как обвиняемый по уголовному делу о неуплате алиментов.

Пристав знал этого должника в лицо в связи с исполнением служебных обязанностей, а информацию о его розыске получил во время ежедневного инструктажа перед заступлением на службу.

Судебный пристав по ОУПДС объявил гражданину постановление судьи и доставил его на служебном автомобиле в УМВД России по Сыктывкару, где передал сотруднику полиции.

Должник по алиментам будет дожидаться судебного заседания в СИЗО. Суд изменил меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, так как обвиняемый, скрываясь, препятствовал производству по уголовному делу.