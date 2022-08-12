В Сыктывкаре дворник детского дома восстановлен на работе

После конфликта с непосредственным начальником дворник детского дома в Сыктывкаре сгоряча написал заявление об увольнении с двухнедельной отработкой. В последний день он передумал и в 15:07 направил работодателю почтой письмо, которым отзывал заявление. В 15:40 того же дня он ознакомился с приказом об увольнении, счел его незаконным и обратился в суд за восстановлением на работе, взысканием среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Доводы работодателя о том, что письмо работника об отзыве заявления на увольнение было получено только через 5 дней, не явились основанием для отказа в удовлетворении исковых требований, поскольку истец реализовал своё право отозвать заявление до истечения календарного дня, определенного сторонами как окончание трудовых отношений.

Возбудив исполнительное производство о восстановлении дворника на работе, судебный пристав Межрайонного отделения по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми предупредила директора детского дома об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей в случае превышения срока, установленного для добровольного исполнения требований.

Как только должник предоставил приставу приказ о восстановлении взыскателя на работе и выплате всех положенных сумм, исполнительное производство было окончено.